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Глава МВД Башкирии Роман Деев опроверг информацию о своей отставке. Об этом рассказало издание «КоммерсантЪ-Уфа» со ссылкой на слова руководителя ведомства.

Деев заявил, что информацию о его отставке не соответствует действительности. Также он поведал, что в настоящее время находится в командировке.

Напомним, Романа Деева назначили министром внутренних дел Башкирии в 2017 году. Ранее он занимал должности замначальника МВД по Тамбовской области и руководил МВД по Забайкальскому краю.