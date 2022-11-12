Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с добровольцами батальона Салавата Юлаева

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров на базе отряда специального назначения Росгвардии имени генерала Шаймуратова встретился с бойцами добровольческого батальона имени Салавата Юлаева, участники которого отправятся на специальную военную операцию. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба руководителя региона.

– Я хотел посмотреть, как проходит формирование подразделения. Видим, что идёт очень эффективная работа. От имени республики благодарю вас за мужественное решение. Важно, что вашу инициативу поддержало и руководство Росгвардии, – отметил Хабиров.

По его словам, республика ведет переговоры о поставках снаряжения и спецодежды для военнослужащих. Регион возьмет на себя обязательства по оснащению батальона Салавата Юлаева техникой. Глава Башкирии подчеркнул, что «сделает все», чтобы бойцы были защищены и готовы к выполнению задач.

О формировании батальона имени Салавата Юлаева было объявлено 1 октября. В него набирают жителей Башкирии, которые прошли горячие точки и участвовали в боевых действиях. Ранее республика уже создала два добровольческих батальона – они носят имена героев России Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова.