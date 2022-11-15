Путин наградил блогера Рустама Набиева Орденом Дружбы

фото: телеграм // Набиевы тут

Президент России Владимир Путин за активную общественную деятельность наградил Орденом Дружбы уфимского блогера Рустама Набиева. Об этом 15 ноября сообщил Реканс Ямалеев, глава Чекмагушевского района Башкирии, где родился Набиев.

– Все чекмагушевцы знают Рустама, следят за его достижениями в социальных сетях и гордятся им. Он поражает всех нас своей целеустремлённостью, упорством и силой воли. Он пример настоящего мужчины, который любит свою семью, и истинный патриот своей Родины, – написал чиновник.

Напомним, Рустам Набиев выжил при обрушении казармы учебного центра ВДВ под Омском в 2015 году и остался без ног. Впоследствии ему удалось построить успешную карьеру блогера. В 2020 году он на одних руках совершил восхождение на вершину Эльбруса. Набиев неоднократно высказывался и об общественных проблемах – например, критиковал доступность среды для людей с ограниченными возможностями в Уфе. В июне текущего года он стал советником мэра башкирской столицы.