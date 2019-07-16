«Спасибо за доступную среду»: житель Башкирии с инвалидным креслом карабкается по лестнице в больницу

СЕГОДНЯ 08:33 2019-07-16T08:33:12+03:00

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Накануне житель Башкирии, выживший при печально известном обрушении казармы в Омске, опубликовал новое видео на своей странице в соцсети.

Рустам Набиев заснял, как карабкается по ступенькам поликлиники на улице Авроры 5/2 в Уфе. Он приехал на инвалидной коляске к медучреждению, но въехать на крыльцо так и не смог. Ему пришлось подниматься и тащить за собой коляску.

- Спасибо минздраву за доступную среду в медицинском учреждении. Кто скажет, что я снова жалуюсь, попробуйте поставить себя на мое место и поползать по грязным, лестничным пролетам, - написал на своей странице Рустам Набиев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/720399" frameborder="0"></iframe> Доступная среда для инвалидов в Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU