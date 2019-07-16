«Спасибо за доступную среду»: житель Башкирии с инвалидным креслом карабкается по лестнице в больницу
Накануне житель Башкирии, выживший при печально известном обрушении казармы в Омске, опубликовал новое видео на своей странице в соцсети.
Рустам Набиев заснял, как карабкается по ступенькам поликлиники на улице Авроры 5/2 в Уфе. Он приехал на инвалидной коляске к медучреждению, но въехать на крыльцо так и не смог. Ему пришлось подниматься и тащить за собой коляску.
- Спасибо минздраву за доступную среду в медицинском учреждении. Кто скажет, что я снова жалуюсь, попробуйте поставить себя на мое место и поползать по грязным, лестничным пролетам, - написал на своей странице Рустам Набиев.
Доступная среда для инвалидов в Уфе.
ИСТОЧНИК KP.RU