«Я очень долго к этому шел»: покоривший Эльбрус на одних руках Рустам Набиев не смог сдержать слез

Рустам покорил гору на одних руках

В минувшую субботу, 12 сентября, житель Башкирии Рустам Набиев, лишившийся ног при обрушении казармы в Омске, покорил гору Эльбрус на одних руках. Накануне 28-летний парень на своей странице в инстаграме опубликовал видео своего восхождения на самую высокую горную вершину России. На записи он преодолевает последние метры своего пути. Пытаясь выразить чувства по поводу своего достижения, Рустам не смог сдержать слез.

– Любимая, дочки мои. Я это сделал. Я смог это сделать. Вот этими руками я дошел до вершины горы Эльбрус. Спасибо большое всем, кто верил в меня. Я очень устал, – говорит на записи молодой человек, пытаясь совладать с эмоциями

Он сопроводил видео коротким постом, в котором попросил прощения за свою сентиментальность, и добавил, что прошел на руках 13 километров и потратил на это 15 часов.

– Этим своим поступком никому ничего не доказываю, только если самому себе! Это не героизм и не подвиг. Подьем посвящаю своеи семье: жене и дочкам, – написал Набиев и еще раз поблагодарил за поддержку всех, кто в него верил и поддерживал.

Рустам также сообщил, что до него не было тех, кто поднимался на вершину Эльбруса самостоятельно и на руках. Он – первый.

Напомним, Набиев лишился обеих в 2015 году в результате обрушения казармы-242-го учебного центра ВДВ в Омске. Тогда в здании находилось 337 солдат. Трагедия унесла жизни 24 срочника со всей России.