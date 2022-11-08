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НовостиОбщество8 ноября 2022 10:38

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев объявил о завершении сезона благоустройства

Сити-менеджер подвел итоги работы по обновлению общественных пространств в 2022 году
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Ратмир Мавлиев

фото: Ратмир Мавлиев

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев объявил о скором завершении сезона благоустройства в текущем году. Об этом он сообщил 7 ноября в своих соцсетях.

По словам сити-менеджера, в этом году строители были заняты на 12 общественных территориях. Полностью завершены работы в парках «Кашкадан», «Центральный», «Волна», на Советской площади и бульваре Славы, а также в скверах имени Мугина Нагаева, Даяна Мурзина и на стеле «Уфа – Город Трудовой доблести». Первый этап благоустройства завершен на аллее «Медицинской доблести».

– Начали реализацию масштабного проекта "Уфимское ожерелье", – добавил градоначальник. – На финишной прямой благоустройство территории, прилегающей к улице Мушникова и озеру «Теплое», и парка «Нефтехимиков». На следующий год обновление планируем продолжить.