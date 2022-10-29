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НовостиОбщество29 октября 2022 5:15

В Уфе после реконструкции открывается крупный городской парк

Обновления понравятся жителям микрорайона Дема
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фото: https://vk.com/ratmir.mavliev

Фото: https://vk.com/ratmir.mavliev

3 ноября в Уфе после реконструкции откроется парк в микрорайоне Дема.

Микрорайон Дема, расположенный в южной части Уфы, отделяет от основной части города леса и река. Из-за этого его развивают как полноценный «город в городе» со своими парками, крупными торговыми центрами и местами развлечений.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поделился новостью о том, что 3 ноября в Демском районе после реконструкции официально открывается парк «Центральный». Горожане отдыхают в нем уже сейчас. В парке появились новые дорожки, скамейки, лежаки и разнообразные качели.

Ранее мы писали о том, что бюджет реконструкции парка составляет порядка 200 миллионов рублей.