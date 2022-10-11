В Уфе состоялось долгожданное открытие памятника генералу Минигали Шаймуратову

Присутствующие на церемонии открытия уфимцы остались под большим впечатлением от монументального памятника Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

11 октября, когда вся Башкирия празднует День республики, в Уфе состоялось долгожданное открытие памятника легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, герою России, генерал-майору Минигали Шаймуратову.

ПАМЯТНИК – КАК ДАНЬ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ГЕРОЕВ

В торжественной церемонии открытия приняли участие глава Башкирии Радий Хабиров, глава ДНР Денис Пушилин, помощник президента России Владимир Мединский, ветеран Великой Отечественной войны Раис Абдрашитов, генеральный инспектор Минобороны РФ Валерий Баранов, художник, архитектор и один из авторов памятника Салават Щербаков, а также сотни уфимцев и гостей башкирской столицы, которые пришли почтить память великого башкирского героя.

Величественный монумент, состоящий из конного памятника высотой 6,5 метров и 24 колонн, разместился на Советской площади. Место выбрано неслучайно – именно здесь в марте 1942 года Шаймуратов доложил руководству республики, что его бойцы готовы к отправке на фронт. В дальнейшем легендарная 112-я Башкирская кавалерийская дивизия прошла через весь фронт. и участвовала во множестве сражений. Сам Минигали Шаймуратов погиб 23 февраля 1943 года от рук фашистских захватчиков на территории Луганской народной республики, до последнего оставаясь верным присяге и Родине.

На церемонии открытия памятника Радий Хабиров подчеркнул, что этот день станет особенным в истории Башкирии. День, когда все вспоминают великий подвиг павших защитников нашей Родины.

- Этим величественным монументом мы обращаемся к легенде, гордости и душе нашего народа, символу его героизма – генералу Минигали Мингазовичу Шаймуратову. Здесь - в основании памятника - находится земля с места гибели комдива, которую мы, как драгоценность, бережно доставили в Башкирию. И приходя сюда, мы будем каждый раз преклоняться перед памятью героев, ушедших в вечность. Мы никогда не забудем их подвиг. Будем рассказывать здесь нашим детям и внукам об истории Отечества, воспитывать их настоящими патриотами. И сейчас, когда решается судьба нашего отечества, пришло время доказывать делом, что наследники Шаймуратова своих не бросают и отступать не умеют! - произнес пламенную речь Радий Хабиров.

Теперь ежедневно в полдень на Советской площади будет звучать мелодия «Шаймуратов-генерал». Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Также глава республики горячо поблагодарил Президента России за то, что 30 марта 2020 года он «восстановил историческую справедливость», присвоив легендарному комдиву звание Героя России.

После выступления всех почетных гостей церемонии, участники возложили цветы к памятнику. В завершение праздника на курантах Советской площади зазвучала легендарная песня «Шаймуратов-генерал». Кстати, эта мелодия теперь звучать будет ежедневно в полдень, подчеркивая главную тему площади.

КАК ВЫГЛЯДИТ ПАМЯТНИК ЛЕГЕНДАРНОМУ КОМДИВУ

Сам памятник представляет собой смысловой центр монументального ансамбля. Это совместный проект народного художника России Салавата Щербакова и заслуженного архитектора Башкирии Константина Донгузова. Сам Минигали Шаймуратов изображен верхом на коне – в момент кавалерийской атаки. Создатели памятника очень тонко проработали каждую деталь – и решительную уверенную позу, и даже спектр эмоций на лице – бесстрашие и упорство. На фасаде постамента разместился геральдический щит, увенчанный Звездой Героя России и с надписью «Герою Российской Федерации генерал-майору Минигали Шаймуратову».

По обеим сторонам памятника расположилась колоннада из 24 колонн и 6 полукруглых пилястр – она символизирует объединение всего народа Башкирии перед лицом врага, сплоченность ради победы, а также вносит в архитектурный ансамбль момент монументальности и величественности. На мемориальных башнях размещены списки бойцов Башкавдивизии - 78 Героев Советского Союза и 5 полных кавалеров ордена Славы.

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