Хабиров высказался о вице-премьере Башкирии, который стал добровольцем для участия в СВО

На фото - Азат Бадранов и Радий Хабиров // фото: vk.com / Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в местном правительстве высказался о первом вице-премьере республики Азате Бадранове, который стал добровольцем батальона имени генерала Шаймуратова для участия в специальной военной операции.

– Вот здесь вот рядом с вами должен был сидеть Азат Шамилевич, – обратился к чиновникам руководитель региона. – Он принял решение, написал заявление и ушел добровольцем в один из наших батальонов. Это не единственный представитель нашей чиновничьей армии. Я хотел сказать, что Азату желаем все удачи, будем ждать его и всех наших ребят, которые там есть. Очень горжусь, что в нашей команде есть такие хорошие и настоящие люди.

Напомним, Бадранов уже прибыл на боевое слаживание для подготовки к СВО. Ранее он рассказал «КП-Уфа», почему решил стать добровольцем.