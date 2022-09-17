«Был бы замечательным семьянином»: близкие погибшего 26-летнего Артура Еникеева скорбят о потере

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Две недели назад в Башкирии проводили в последний путь погибшего на Украине Артура Еникеева из Янаула. Похоронили его на родной земле, на кладбище, где погребен его отец, бабушка и дедушка, заменившие ему родителей.

Журналисты газеты «Янаульские зори» рассказали, что у погибшего была непростая судьба – его воспитывали родители отца. В школе его помнят, как ответственного, упорного спортивного мальчика, который, со слов классного руководителя Гульнур Минязевой, отличался добротой.

– Никогда не обижал девочек, всегда помогал, чем может, – рассказала его знакомая.

После школы Артур пошел в Ульяновское гвардейское суворовское военное училище, где начал мечтать о военной карьере. После окончания он уже осознанно выбрал эту профессию и поступил в Казанское танковое училище, где, со слов родственников, он считался одним из лучших в своем выпуске.

После окончания его отправили по контракту в войсковую часть в Гусево Калининградской области, и редко приезжал на родину. В последний раз его видели друзья два года назад в Уфе.

– Артур говорил, что хочет такую же большую дружную семью, что построит большой дом, где они все будут счастливы, – рассказала его подруга.

Она отметила, что Артур очень любил готовить, и часто брался за изысканные блюда. «Наш Артур был бы замечательным семьянином», – считает женщина.

Старший лейтенант Артур Еникеев убыл в Донбасс 13 июня. Погиб 19 июля. 28 августа ему было бы 26 лет.