В Башкирии проводили в последний путь погибшего на Украине 25-летнего Артура Еникеева

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Администрация Янаульского района сообщила, что сегодня, 2 сентября, простились со старшим лейтенантом 25-летним Артуром Еникеевым, который погиб во время спецоперации на территории Украины.

– Выражаем искренние соболезнования родным и близким Артура. Покойся с миром, Артур, – передается в сообщении.

Артур Еникеев родился и вырос в Янауле, после окончания 6 классов поступил в Суворовское военное училище, после закончил Казанское высшее танковое училище, в 2019 году начал служить в Гусеве. Погиб 19 июля на Донбассе.