В Башкирии простятся с 26-летним Артуром Еникеевым, погибшим в СВО на Украине

Фото: vk.com/vazigatov

Глава Янаульского района Башкирии Ильшат Вазигатов сообщил у себя в соцсетях о гибели своего земляка в специальной военной операции на Украине. Как отметил чиновник, старшему лейтенанту Артуру Еникееву 28 августа должно было исполниться 26 лет.

Военнослужащий Артур Еникеев погиб на Донбассе 19 июля 2022 года. Родился и вырос будущий офицер в Янауле, где окончил 6 классов. Затем он попал в Суворовское военное училище, а высшее образование он получил в Казанском высшем танковом командном училище. В 2019 году Артур попал в воинскую часть в городе Гусев в Калининградской области.

- Разделяю огромную боль утраты всех, кто любил и знал этого сильного, храброго, замечательного парня. Церемония прощания с воином Артуром Еникеевым состоится завтра, 2 сентября, в 12.00 на центральной площади города, - написал в своих соцсетях глава Янаульского района Башкирии Ильшат Вазигатов.