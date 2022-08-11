В Уфе заработали еще 3 ресторана «Вкусно – и точка»

Фото: Рашит Сарбаев

Сегодня, 11 августа, в Уфе заработали еще три ресторана сети «Вкусно – и точка», которая пришла на смену «Макдоналдсу». Информация об этом появилась на официальном сайте компании.

Точки обновленных «Маков» открылись на проспекте Октября, 19 (остановка «Город Галле»), на проспекте Октября, 138 (остановка «Гимназия-интернат №1») и на улице Баязита Бикбая, 20/1 (остановка «Маршала Жукова»).

Напомним, 10 июня 2022 года в Уфе окончательно закрылись рестораны сети «Макдоналдс». Произошло это после того, как компания заявила о своем решении покинуть российский рынок. В тот же день очевидцы засняли на видео, как рабочие снимают вывеску с ресторана на Гостином дворе. 18 июня в Уфе на Гостином дворе открылся первый ресторан российской сети «Вкусно и точка», пришедшей на смену «Макдоналдс».