Видео: с ресторана «Макдоналдса» на Гостином дворе в Уфе сняли вывеску

фото: телеграм-канал «Подслушано в Башкирии»

Сегодня, 10 июня, в Уфе при поддержке спецтехники сняли вывеску с ресторана «Макдоналдс», который находится на Гостином дворе. Видео демонтажа конструкции в телеграм-канале опубликовал UTV.

Как ранее писала «КП-Уфа», сеть популярной сети фастфуда не работает в башкирской столице с сегодняшнего дня. Заказать еду на дом оттуда тоже нельзя. Предположительно, рестораны временно закрылись в связи с ребрендингом. Точная дата их открытия пока неизвестна.

Напомним, еще в марте гендиректор компании «Макдоналдс» заявил о закрытии 850 точек на территории страны. Тем не менее в Уфе они продолжали работать. Всего в городе находятся 10 «маков», четыре из них располагаются в торговых центрах.