В Уфе заработал первый ресторан сети, сменивший «Макдоналдс»

Фото: Рашит Сарбаев

Сегодня, 18 июня, в Уфе открылся первый ресторан российской сети «Вкусно и точка», пришедшей на смену «Макдоналдс». Точка общепита работает на Гостином дворе, в том же здании, где располагался первый в башкирской столице «Мак», в здании на Ленина, 5. Факт открытия по телефону подтвердили сотрудники компании.

Напомним, 10 июня 2022 года в Уфе окончательно закрылись рестораны сети «Макдоналдс». Произошло это после того, как компания заявила о своем решении покинуть российский рынок. В тот же день очевидцы засняли на видео, как рабочие снимают вывеску с ресторана на Гостином дворе.

Осенью прошлого года популярная сеть фастфуда объявила о намерении инвестировать в экономику Башкирии порядка 650 млн рублей. Предполагалось, что в течение нескольких лет новые рестораны «Макдоналдс» откроются в Стерлитамаке и Салавате.