В Уфе 10 июня закрылись рестораны «Макдоналдс»

В Уфе 10 июня закрылись рестораны McDonald's Фото: Павел КРАЙНОВ

В Уфе сегодня, 10 июня, закрылись рестораны «Макдоналдс». Об этом «КП-Уфа» рассказал сотрудник одной из точек общепита.

– Рестораны пока временно не работают. Это касается всех филиалов. С чем связано, сказать не могу. Когда точно откроемся, – тоже, – сказал работник.

Отметим, что заказать еду из «Макдоналдса» через сервисы доставки тоже нельзя.

Причиной приостановки работы популярной сети ресторанов может стать ребрендинг – ранее в сети появился новый, российский логотип общепита. Еще в марте гендиректор компании «Макдоналдс» заявил о закрытии 850 точек на территории страны. Тем не менее в Уфе они продолжали работать.

Всего в башкирской столице находятся 10 «маков», четыре из них располагаются в торговых центрах.