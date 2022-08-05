В Башкирии с 9 августа заработают 8 ресторанов «Вкусно – и точка»

Фото: Рашит Сарбаев

В Башкирии на следующей неделе заработают ресторанов «Вкусно – и точка», ранее извстных под названием «Макдоналдсы». Об этом со ссылкой на слова представителей компании рассказали корреспонденты издания «РБК Уфа».

Уже в грядущий вторник, 9 августа, в Уфе заработают точки на Мубарякова, 1, Баязита Бикбая, 20/1, проспекте Октября 19 и 138. 11 числа вновь откроются точки в «Меге» и на 50 лет СССР, 41А. 12 августа заработают общепиты сети в Стерлитамаке, а 13 числа в уфимском торговом центре «Планета».

Компания заверяет, что в обновленное меню ресторанов вошла большая знакомых посетителям блюд, однако часть позиций будет доступна позже.

Напомним, 10 июня 2022 года в Уфе окончательно закрылись рестораны сети «Макдоналдс». Произошло это после того, как компания заявила о своем решении покинуть российский рынок. В тот же день очевидцы засняли на видео, как рабочие снимают вывеску с ресторана на Гостином дворе. 18 июня в Уфе на Гостином дворе открылся первый ресторан российской сети «Вкусно и точка», пришедшей на смену «Макдоналдс»