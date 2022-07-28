Перестало биться сердце спасенного погибшей матерью 14-летнего мальчика из Башкирии

Фото: Следственный комитет Башкирии

Накануне, 27 июля, в реанимации скончался 14-летний мальчик, которого перед собственной смертью спасла из пожара его мама. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.

– Мальчик, который в результате пожара пострадал, сегодня, к сожалению скончался, – проинформировали вчера сотрудники МЧС.

Трагедия произошла в Байназарово 24 июля. В тот день во дворе дома семьи, которая понесла невосполнимую утрату, загорелась печь, а оттуда огонь перекинулся на надворные постройки и жилое строение.

В результате случившегося в огне погибла мама троих детей, успев передать отцу через окно 14-летнего сына и 2-летнюю дочь. Парень в тот момент уже находился в тяжелом состоянии.