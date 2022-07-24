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Происшествия24 июля 2022 6:01

В пожаре в районе Башкирии погибли мать и ее 10-летний ребенок

Спасатели сообщили еще о двух пострадавших детях
Источник:kp.ru
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня, 24 июля, рано утром погибли 37-летняя с 10-летним ребенком из Бурзянского района. По данным МЧС Башкирии, их жизни унес смертельный пожар.

Сообщение о возгорании в доме в деревне Байназарово поступило в 6:50. Когда спасатели прибыли, то увидели, что горит частный дом и надворные постройки. Погибших нашли во время тушения пожара. Еще двоих детей доставили в больницу района.

Локализовать пламя удалось в 7:50, полностью потушить в 8:05. В настоящий момент на месте случившегося работают оперативники, чтобы узнать причины.