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Происшествия24 июля 2022 8:14

«Передала детей через окно»: известны подробности гибели матери с 10-летней девочкой в Башкирии

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело о гибели матери с ребенком в пожаре
Источник:kp.ru
Фото: Следственный комитет Башкирии

Фото: Следственный комитет Башкирии

По факту смертельного пожара в деревне Байназарово, в котором погибла мать с 10-летней девочкой, Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Следователи приняли решение возбудить дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

В ведомстве рассказали, что погибшую девочку вместе с мамой нашли во время тушения пожара. В больнице сейчас также находятся 2-летняя девочка и 14-летний мальчик, которых женщина успела передать отцу через окно. Мальчик сейчас находится в тяжелом состоянии.

В прокуратуре республики сообщили, что пожар начался в уличной печи, он перекинулся на надворные постройки, а после на дом.