На озере Кашкадан в Уфе официально разрешили купаться

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На озере в парке «Кашкадан» в Уфе теперь официально разрешили купаться. Об этом на оперативном совещании в правительстве Башкирии 25 июля сообщил мэр Ратмир Мавлиев.

– Лицензия [на пляж] получена. В выходные очень много народу там проводило время. Все организовано безопасно, – отчитался чиновник.

Глава республики Радий Хабиров поручил председателю Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Фариту Гумерову в полной мере обеспечить безопасность на водоеме.

Напомним, техническое открытие парка «Кашкадан» состоялось в День города, 12 июня. Из-за того, что процесс обновления одноименного озера не был завершен, плавать там поначалу запрещалось – даже несмотря на включение пляжа в список официальных. Тем не менее это не мешало местным жителям купаться в водоеме.