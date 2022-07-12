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Общество12 июля 2022 8:11

Озеро Кашкадан в Уфе внесли в список официальных пляжей

Теперь в городе работают 11 мест отдыха на воде
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев внес парк «Кашкадан» в Уфе в список официальных пляжей. Соответствующее постановление сити-менеджера было опубликовано на сайте администрации 12 июля.

В том же документе Мавлиев поручил Управлению по взаимодействию со СМИ «организовать цикл передач на телевидении по оказанию первой помощи утопающим, разместить социальную рекламу с озвучиванием статистических данных об утонувших […] и необходимости соблюдения правил поведения на воде».

На выходных «КП-Уфа» писала о том, что на озере Кашкадан запрещено купаться, а официальный пляж там не оборудован. Мы обратились в пресс-службу администрации с просьбой разъяснить, можно ли теперь – после включения пляжа в список официальных – купаться в водоеме.

Напомним, всего в Уфе теперь работают 11 официальных пляжей. Помимо Кашкадана, это:

– «Карьерное» на Глубоком озере.

– «Песчаный» на реке Уфе;

– «Гольфстрим» и «Райский берег» на Теплом озере.

– «Солнечный» на реке Белой.

– «Водник», «Ак-Яр Затон» и «Ак Яр Нижегородка» на реке Белой.

– пляжи «Берег Солнца» и «Сипайловские ночи» на реке Уфе.