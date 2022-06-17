Жители Уфы устроили ночные купания на Кашкадане, несмотря на запрет

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В Уфе местные жители начали купаться на озере Кашкадан, хотя там сейчас это делать запрещено – на берегу установлены соответствующие аншлаги. Видео, на котором молодые люди прыгают в воду прямо с пирса, появилось в соцсетях 17 июня.

Купание в водоеме вызвало неоднозначную реакцию у пользователей. Одни на увидели в этом ничего плохого, а другие отметили, что плавать на неподготовленном пляже опасно, и таким образом можно подхватить инфекцию.

– Честно – мне не нравится то, чем они занимаются... Этот парк делали для культуры и развлечения... Чтобы люди по вечерам могли пройтись возле водоема и насладиться видами и красотой парка... В итоге ты гуляешь, наслаждаешься видом голых людей которые прыгают в водоем там, где нельзя этого делать... – отметил один из горожан в комментариях под видео.

В мэрии «КП-Уфа» тем временем рассказали, что официальный пляж на Кашкадане может быть открыт – этот вопрос сейчас прорабатывается с дирекцией парка: «Для этого необходимо время, чтобы они подали все документы, получили результаты анализов, подготовили инфраструктуру. Сейчас это место не является оборудованным для купания, поэтому там установлены информационные аншлаги и не дежурят спасатели».

Напомним, техническое открытие парка «Кашкадан» после реконструкции состоялось в День города, 12 июня.