Подписан указ об объединении БашГУ и УГАТУ в один вуз

Фото: vk.com/bashkiruniversity

Сегодня, 9 июля, на открытии музея-заповедника «Шульган-Таш» замминистра образования России Дмитрий Афанасьев заявил, что накануне был подписан указ о создании нового вуза на основе БашГУ и УГАТУ. Суперуниверситет, против которого выступали выпускники и некоторые преподаватели, создан официально. Новый вуз будет носить название Уфимский университет науки и технологий.

- Мы поддержали инициативу руководства вашего региона и уверены, что к 2030 году Башкортостан станет одной из научных столиц России, - заявил на официальной церемонии открытия музейного комплекса «Шульган-Таш» замминистра.

В свою очередь, глава Башкирии, который вместе с экс-руководителем своей администрации Александром Сидякиным и были авторами идеи объединения двух вузов, не скрывал радости.

- Это было непростое решение, но оно направлено на повышение научного и образовательного потенциала. Это приведет к тому, что в республике появляется новое мощное ядро научной мысли, - высказался Хабиров.