Накануне в уфимском Конгресс-холле «Торатау» состоялась встреча главы Башкирии с молодыми учеными и руководством ведущих вузов республики. Формально поводом для совещания стало поздравление с Днем российской науки, который по традиции отмечается в нашей стране 8 февраля. Однако помимо вручения государственных наград за выдающиеся достижения в науке и технике, на встрече впервые в открытую заговорили об объединении двух ведущих университетов региона – БашГУ и УГАТУ. Ранее предполагаемая реорганизация этих вузов обсуждалась лишь на уровне слухов в узком кругу научного сообщества.РАЗГОВОРЫ О НАУКЕКак уже писала ранее «Комсомолка», власти региона задумали объединить Башкирский государственный университет и Уфимский государственный авиационный технический университет в один «суперуниверситет». Источники «КП-Уфа» называют автором этого решения руководителя администрации главы Башкирии Александра Сидякина.Формально грядущее объединение должно состояться не путем присоединения одного вуза к другому, а на базе недавно образованного Евразийского научно-образовательного центра. В прошлом году этот центр победил в правительственном конкурсе и получил федеральный статус. А это значит, что Евразийский НОЦ получит внушительное финансирование из федеральной казны.- Победа нашего НОЦ – это первый шаг на пути к трансформации образования и науки республики. У нас есть достойные кадры, научные школы и все, что необходимо для рывка. Но обостряется и конкуренция, - заявил глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с учеными ведущих вузов республики.В беседе с башкирскими учеными руководитель региона впервые озвучил свою позицию по предстоящей реорганизации БашГУ и УГАТУ. Хабиров вспомнил, что в соседних с Башкирией регионах «сложились мощные научно-образовательные комплексы». В данном случае речь идет о двух крупных учебных заведениях – Казанский и Уральский федеральные университеты.- Если не предпринимать усилий в этом направлении, то конкурентную борьбу в будущем мы можем проиграть. Нам пришло время подумать об объединении усилий ряда наших высших учебных заведений, в частности, Башкирского государственного университета и Уфимского государственного авиационного технического университета, чтобы, сохранив их идентичность, стать сильнее. Новые достижения возможны только тогда, когда мы переламываем стереотипы, - заявил глава республики.ОФИЦИАЛЬНОО том, как будет проходить процесс реорганизации двух крупнейших вузов Башкирии, власти республики пока не сообщают. В пресс-службе главы региона «КП-Уфа» сообщили, что окончательное решение по этому вопросу должно быть принято на заседании ученых советов самих университетов.Ранее идею объединения БашГУ и УГАТУ комментировал руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин.- Разговоры об объединении ведутся. В какой это будет форме, и какие университеты будут объединены, могут сказать только сами университеты. Мы такое решение можем им предложить, но все-таки это должно быть решение коллективов самих вузов. Потому что от объединения выигрывают университеты. Вуз получает больше денег из федерального бюджета, в том числе потому, что генерирует больше научных исследований, - подчеркнул Александр Сидякин.МНЕНИЯ РЕКТОРОВЕще до официального объявления о реорганизации вузов, ректор БашГУ Николай Морозкин в беседе с «Комсомолкой» называл несколько плюсов объединения вузов. Например, в классическом университете сейчас нет военной кафедры, а в УГАТУ она есть. И будет в новом, «суперуниверситете».- С точки зрения объединения плюс в том, что студентов сразу больше станет. У нас и так сейчас 30 тысяч студентов, а если еще и студенты Авиационного добавятся, то получится, что половина всех студентов в Башкирии будут учиться в одном вузе. Большой университет – всегда хорошо. Опять же, в различных рейтингах показатели станут лучше, - говорил в беседе с «КП-Уфа» Николай Морозкин.В свою очередь, ректор БашГУ подчеркнул, что при реорганизации двух крупнейших университетов Башкирии не стоит «рубить с плеча».- Сейчас идет обсуждение того, чтобы нам, может быть, вообще организовать одно юридическое лицо. Здесь есть и плюсы и минусы. Просто-напросто этот вопрос не проработан, надо его нормально проработать, - отмечает Николай Морозкин.В свою очередь, ректор УГАТУ Сергей Новиков позитивно ценил идею об объединении вузов. После встречи с главой Башкирии в Конгресс-Холле «Торатау» он заявил, что это позволит повысить конкурентоспособность университетов.- В последнее время в экспертном сообществе звучит много различных версий, мнений. Могу сказать, что авиационный университет давно работает над идеей трансформации университета. Речь идет и про образовательный процесс, и про науку. Исторически мы достаточно плотно работаем с Башкирским государственным университетом. Поэтому считаю, что это действительно интересная мысль, интересная идея. Но для этого мы должны понимать, какие у нас есть слабые и сильные стороны, чтобы консолидироваться и идти вместе в деле завоевания новых ресурсов, победы в различных конкурсах, - заявил Сергей Новиков.ДРУГОЕ МНЕНИЕИного мнения придерживается доктор юридических наук, профессор БашГУ Фанис Раянов. Он уверен, что грядущее объединение двух ведущих вузов республики ничего хорошего ни для науки, ни для высшего образования не принесет. Комментируя эту инициативу властей, он отмечает, что в результате реорганизации регион лишится классического университета. А он, в свою очередь, имеет символическое значение для республики и ее государственных институтов.- Даже при внимательном и даже заинтересованном рассмотрении перспектив такого объединения, трудно найти какие-то плюсы в пользу их слияния. А вот минусов – хоть отбавляй. Самый главный минус, как нам представляется, заключается в том, что с таким объединением мы нанесем непоправимый вред делу подготовки традиционных для университетов специалистов. Особенно, если учесть, что в нашей республики такое объединение должно осуществляться на базе УГАТУ. Такому решению якобы способствует то, что рейтинг УГАТУ на сегодня выше по отношению к рейтингу БашГУ. Мы же считаем, что этот показатель не может рассматриваться определяющим фактором при решении этого вопроса. Куда важнее исторически сложившаяся специализация классических университетов и технических вузов, - подчеркнул Фанис Раянов.Профессор отмечает, что в ученом сообществе понимают обеспокоенность властей реальным состоянием вузовской науки и высшего образования.- Однако выход из ситуации, как нам представляется, упирается не в объединении этих неоднородных вузов, а в дополнительном финансировании объективно складывающихся и успешно проявивших себя творческих коллективов. Им сегодня явно не хватает средств для научных исследований. Такие растущие творческие коллективы есть как в БашГУ, так и в УГАТУ, - говорит профессор Раянов.