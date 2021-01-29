Власти Башкирии задумали объединить БашГУ и УГАТУ в суперуниверситет

В ближайшее время будет принято решение о реорганизации университетов. ФОТО: БашГУ

На прошлой неделе в ректорате Башкирского государственного университета состоялось экстренное собрание, где ректор Николай Морозкин объявил коллегам о том, что совсем скоро вуз будет реорганизован. Как рассказал в беседе с «КП-Уфа» собственный источник, знакомый с ситуацией, речь идет, фактически, о присоединении классического вуза к Уфимскому авиационному техническому университету.

По словам собеседника, сотрудники БашГУ восприняли это известие негативно. По их мнению, при так называемой реорганизации все ведущие позиции займут представители УГАТУ. Многие преподаватели и административные работники опасаются, что их сократят. Мотивация тут простая: зачем новому «суперуниверситету» нужны дублирующие друг друга отделы или должности?

Как отметил собственный источник «Комсомолки», региональные власти в процессе объединения действительно отдают предпочтение именно техническому вузу. Проще говоря, УГАТУ станет «стержнем» нового учебного заведения. По его версии, такой сценарий лично «продавливает» руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин.

МИНУСЫ И ПЛЮСЫ

Информацию о желании властей реорганизовать БашГУ фактически подтвердил ректор Николай Морозкин. В беседе с «КП-Уфа» он заявил, что классический университет уже давно реорганизован, но только в рамках Евразийского Научно-образовательного центра.

- Сейчас идет обсуждение того, чтобы нам, может быть, вообще организовать одно юридическое лицо. Здесь есть и плюсы и минусы. Просто-напросто этот вопрос не проработан, надо его нормально проработать. Например, для БГУ большой плюс – военная кафедра (она есть в УГАТУ, а БашГУ отсутствует. – Ред.). Из минусов могу назвать такой. Например, объединились мы, создали новый университет, а студент, который там обучается, он какой диплом получит? Он поступал или в УГАТУ, известный вуз, или в БГУ, тоже известный вуз. А тут получается какой-то третий. Ладно, в республике будут его знать, а если выедет за пределы? Ему могут сказать: у вас что, диплом частного вуза? – говорит ректор БашГУ Николай Морозкин.

По словам Морозкина, в вопросе объединения вузов торопиться не надо, эту идею нужно тщательно проработать. Взвесить все «за» и «против», прежде чем принимать подобные решения.

- С точки зрения объединения плюс в том, что студентов сразу больше станет. У нас и так сейчас 30 тысяч студентов, а если еще и студенты Авиационного добавятся, то получится, что половина всех студентов в Башкирии будут учиться в одном вузе. Большой университет – всегда хорошо. Опять же, в различных рейтингах показатели станут лучше, - отмечает Николай Морозкин.

Предполагается, что после объединения ведущую роль отдадут УГАТУ

ПОЗИЦИЯ НАУЧНОГО ЦЕНТРА

Как известно, после создания Евразийского научно-образовательного центра в него вошли все ведущие вузы Башкирии. Мы поинтересовались у представителей НОЦ, что они думают по поводу предстоящего объединения двух крупнейших университетов республики. В пресс-службе организации нам пояснили, что и БашГУ и УГАТУ – федеральные вузы. А это значит, что региональная организация не может комментировать подобное решение.

- Еще с осени прошлого года вузы республики объединены в консорциум. Сейчас они будут еще больше взаимодействовать между собой. Ранее университеты и без этого имели общие программы и проекты. А Евразийский НОЦ сегодня просто объединяет интеллектуальные ресурсы. Это тесная взаимосвязь и коллаборация университетов и научных организаций. Она была, есть и будет, - заявила представитель Евразийского НОЦ.

Проще говоря, в самом научно-образовательном центре не видят проблемы в реорганизации участников. Для НОЦ главное, чтобы работали научные программы.

- Мы говорим о результате. Нам нужно, чтобы о республике и о республиканской науке говорили на мировом уровне. У нас цель такая: чтобы наши институты были более заметны, - подчеркнули в пресс-службе Евразийского научного центра.

Судя по всему, окончательное решение об объединении БашГУ и УГАТУ будет принято и объявлено в ближайшие дни.