Александр Сидякин рассказал, зачем власти хотят объединить БГУ и УГАТУ

Руководитель администрации главы Башкирии постарался расставить все точки в истории с созданием суперуниверситета на базе БГУ и УГАТУ

Чуть больше месяца назад власти Башкирии объявили о предстоящем объединении двух ведущих вузов республики – БГУ и УГАТУ. Эта новость всколыхнула все научное сообщество, и вызвало недовольство некоторых студентов и даже выпускников. Хотя, звучали мнения и в поддержку этого решения. Идея вызвала множество кривотолков и слухов, развеять которые взялся лично руководитель администрации главы республики Александр Сидякин. Именно он курирует этот процесс.

В эксклюзивном интервью для «Комсомолки» он пояснил, чем руководствовались региональные власти, когда принимали такое непростое решение и для чего вообще все это нужно. Стоит отметить, что изначально чиновники республиканского правительства отмечали, что конечная цель создания «суперуниверситета» - получение дополнительного финансирования на науку. А получить его можно, только благодаря миллиардному гранту от федеральных властей.

ОСТАНОВИТЬ ОТТОК АБИТУРИЕНТОВ

- Когда в 2018 году наша управленческая команда вместе с Радием Фаритовичем пришла работать в республику, мы задумались о том, что нам нужно что-то делать с оттоком молодежи, которая заканчивает 11-е классы. Ситуация здесь не очень хорошая. Если округлить, то примерно 17 тысяч человек выпускаются со школ и 12 тысяч из них остаются учиться в университетах республики. То есть пять тысяч человек уезжают. И это лучшие выпускники, - отмечает Александр Сидякин.

По его словам, средний балл ЕГЭ в Татарстане, при поступлении в Федеральный университет – 80. Средний балл для поступления в НИУ в Самаре 74, в Уральский Федеральный университет - 75. А средний балл, который есть у нас для поступления в БГУ - 68, а в УГАТУ – 69.

- Два года назад мой сын сдавал ЕГЭ, я знаю, что такое средний балл на уровне 67, что такое 80 или 90. Это три совершенно разные вещи. Те, кто сегодня остаются поступать к нам – это, что называется, те, кто «дотянулся до четверки», - говорит руководитель администрации главы республики.

Александр Сидякин отмечает, что у всех наших географических соседей есть вузы с особым статусом. Татарстан и Свердловская область имеют Федеральные университеты, Пермский край и Челябинская область – по два Национально-исследовательских университета.

- Особые статусы мы могли получить в 2010 году, когда стартовала программа «5 – 100». То есть пять лучших университетов и еще 100, которые имеют особый статус. В рамках этой программы особый статус получили все, кто хотел. У нас заявился Нефтяной университет, и только он получил статус Опорного вуза. Остальные вузы отказались участвовать. Это привело к тому, что оба университета – БГУ и УГАТУ – оказались за бортом большой программы развития. И вот, через 10 лет мы вновь подходим к новой программе. Она называется «Приоритет-2030». С ее помощью у нас есть возможность попасть в эту сотню, о которой говорили ранее. Но, для этого нужно соответствовать набору критериев, которым мы сегодня не соответствуем, - поясняет Александр Сидякин.

В интервью «КП-Уфа» Александр Сидякин раскрыл подробности появления этого проекта

ИДЕЯ ЭКСПОРТА ОБРАЗОВАНИЯ

В 2019 году команда главы Башкирии задумалась над тем, что можно сделать, чтобы ситуацию переломить. Некоторое время спустя появилось поручение Президента страны, где министерство науки приняло предложение региона по созданию большого вуза.

- Кто автор этой идеи? Мое авторство здесь, конечно, просматривается, но очень условно. Я не собираюсь вешать на себя какие-либо заслуги. Это работа большой команды под руководством главы республики. Поймите, что все эти демагогические дискуссии у нас об одном и том же: УГАТУ не хуже БГУ и наоборот. Это два равновеликих вуза, - подчеркнул руководитель администрации главы.

Александр Сидякин также отметил, что в республике на сегодняшний день средний возраст докторов наук, которые занимаются исследованиями, неуклонно повышается. На сегодняшний день это профессора старше 65 лет.

- Самое обидное, что некому приходить им на смену, потому что неоткуда их черпать – все перспективные люди уезжают отсюда. Поэтому крайне важно создать новые, конкурентные механизмы закрепления студентов за регионом, в котором они закончили школу. Ну и привлечь абитуриентов из других регионов и других стран. Это называется экспорт образования и науки, - заявил Сидякин.

На фото: копия документа за подписью Президента страны, где министерство науки приняло предложение властей Башкирии по созданию нового вуза

ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ

Что касается создания нового суперуниверситета с особым статусом, то этого хотят не только республиканские власти.

- Есть воля руководства страны, есть желание субъекта, есть, я уверен, желание десятков тысяч наших выпускников школ, которые в принципе хотели бы остаться здесь и получить качественное образование. Есть желание студентов из евразийских стран поехать к нам учиться, - отметил Сидякин.

По словам руководителя администрации главы региона, существующими силами каждого вуза по отдельности попасть в эту программу невозможно.

- Поэтому мы пошли по такому пути: выяснили, где процесс объединения будет наиболее безболезненным, - отмечает Александр Сидякин.

По словам чиновника, власти Башкирии тщательно изучили множество вариантов по созданию нового, большого и эффективного вуза.

- Самый фантастический, самый крутой вариант был – объединение всех шести вузов республики. У нас бы получился университет, в котором учились бы 100 тысяч человек. Он автоматически мог бы стать одним из самых крупных университетов страны. С учетом всех филиалов, мы могли получить здесь магнетическую историю! - заявил Александр Сидякин.

НЕ БЫСТРЫЙ ПРОЦЕСС

Так почему же власти решили объединить именно БГУ и УГАТУ? В первую очередь, потому, что у этих университетов всего на 6% совпадают специальности и это будет самый безболезненный вариант. А во-вторых, потому что у них один учредитель - министерство науки и высшего образования России. И с ним нашли взаимопонимание по этому вопросу.

Александр Сидякин также подчеркнул, что никто бы и не заговорил о процессе объединения, если бы у этих вузов все было хорошо.

- Но мы откровенно пропустили 2010 год [программа по созданию федеральных университетов], но пропустить следующую программу мы не должны, - говорит Александр Сидякин.

Мы не могли не задать вопрос о том, диплом какого вуза в итоге получат сегодняшние студенты БГУ и УГАТУ после их объединения.

- Выпускники вузов, как правило, люди, работающие в различных отраслях экономики в нашей стране. Они не понимают необходимости объединения, так как поступали в УГАТУ, а заканчивают, скажем, Башкирский университет науки и технологий. Это, кстати, одно из рабочих названий объединенного вуза, - пояснил руководитель администрации главы Башкирии. – Но, этот процесс [объединение вузов] – не быстрый. Он займет года два. И те, кто учатся на старших курсах, они закончат университеты, в которые поступали. А кто на первом-втором курсе учатся, да, закончат, может и другой вуз. Но правопреемственность и БГУ и УГАТУ сохранится.

Известно, что студенты старшекурсники БГУ и УГАТУ точно получат дипломы вузов, в которые поступали

ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС

А что если объединенный суперуниверситет не сможет получить грант на миллиардное финансирование в рамках федеральной программы?

- Если предположить, что в результате всех наших усилий мы ничего не получим, то в таком случае мы можем остаться при своем, - заявил Александр Сидякин.

Еще один важный вопрос, на который ранее не было ответа – кто будет распределять деньги миллиардного гранта, если объединенный вуз его не получит?

- Это даже не гранты, а целевые субсидии, направленные на развитие вузов. Самое минимальное, о чем мы говорим – начинается от плюс миллиарда в год. Помимо тех бюджетов, которые уже есть у БГУ и УГАТУ. Это все будет заложено в федеральном бюджете, так как у нас все вузы федеральные, кроме БАГСУ. И это чуть ли не единственная возможность у нас получить эти деньги. Других практически нет, - подытожил Александр Сидякин.