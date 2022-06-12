Фото: УГЗ Уфы

В Уфе из-за ливней затопило 150 метров дороги. Об этом сегодня сообщила пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

Как сообщило ведомство, из-за сильных дождей и подъема уровня воды в реке Белой затопило грунтовую дорогу к садовыми товариществам «Козарез» и «Альбатрос» в Деме. Глубина перелива составила 1,5 метра, а протяженность – 150.

Придомовые территории и жилые дома вследствие инцидента, как утверждает УГЗ, подтоплены не были, движение автотранспорта в настоящее время не перекрыто. Садоводов превозят через паромную переправу Козарез и одноименный поселок. Ситуация, заверяют специалисты, «находится на контроле».