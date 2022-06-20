В Башкирии создадут второй добровольческий батальон для участия в спецоперации на Украине

С идеей назвать второй башкирский батальон именем Героя России Доставалова выступили «Ветераны десантных войск и спецназа РБ»

В Башкирии планируется создать второй добровольческий батальон для участия в спецоперации на Украине. Подразделение хотят назвать в честь Героя России Александра Доставалова. С такой инициативой 20 июня выступила региональная общественная организация «Ветераны десантных войск и спецназа РБ».

– Мы считаем, что второй батальон, который будет создан на территории Башкирии, должен носить имя Героя России, уроженца Уфы, гвардии майора Доставалова Александра Васильевича, – сказал в публичном видеообращении руководитель организации Марат Адигамов.

Александр Доставалов был десантником и участвовал в обеих чеченских войнах. Он погиб в ходе второй кампании в бою рядом с селом Улус-Керт. Его посмертно наградили званием Героя России.

Напомним, в мае в Башкирии было объявлено о создании добровольческого батальона имени генерала Минигали Шаймуратова. Его формирование начнется уже завтра.