Стало известно, когда прошедших отбор в башкирский батальон Шаймуратова начнут вызывать в военкоматы

Фото: Алик Камалетдинов (vk.com/id16910854)

Накануне инициатор создания добровольческого батальона имени генерала Минигали Шаймуратова Алик Камелетиднов рассказал у себя в социальных сетях, когда начнется формирование этого воинского соединения. Напомним, недавно завершился отбор кандидатов на вступление в отряд, а также были представлены несколько комплектов формы, в которых добровольцы отправятся на службу.

- Уважаемые будущие военнослужащие батальона имени Шаймуратова! Довожу до вас, что со вторника начинаем формирование батальона, приезжать будете согласно установленного графика, ждите вызова из своего военного комиссариата. Всем быть на связи! И не нужно паниковать - никого не забыли. Готовимся, - написал председатель региональной общественной организации «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ» Алик Камалетиднов.

Инициатор создания добровольческого отряда имени Шаймуратова неоднократно подчеркивал, что надеется на участие батальона в спецоперации на территории Украины.