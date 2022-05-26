Более 800 желающих и зарплата в 300 тысяч: в Башкирии создают батальон добровольцев для отправки на Украину

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

21 мая председатель региональной общественной организации «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ» Алик Камалетдинов на своей личной странице в социальных сетях объявил о создании добровольного батальона имени генерала Шаймуратова. По словам ветерана-морпеха, цель инициативы состоит в помощи государству в непростое время.

– Давайте не на словах, а на деле поддержим нашу страну. Соберем Башкирский батальон для уничтожения нацизма на Украине! – написал Камалетдинов.

Алик Камалетдинов - опытный военный Фото: vk.com

Публикация офицера вызвала у общественности неоднозначную реакцию. Кто-то поддержал Камалетдинова и уже поспешил записаться в ряды добровольческого отряда, а кому-то идея показалась сомнительной и противоречивой.

Чтобы остаться максимально правильно понятым, ветеран морской пехоты решил встретиться с представителями региональных СМИ и в подробностях рассказать о своем предложении.

«ПРИНЦИП ЗЕМЛЯЧЕСТВА»

Алик Камалетдинов – капитан запаса морской пехоты, 15 лет отслужил в спецназе МВД, был участником боевых действий. По словам офицера, после начала военной спецоперации на Украине перед ним не стоял вопрос о том, стоит ли оказать стране какую-либо поддержку сложившейся ситуации.

– Эта тема мне не чужда, я воевал, больше четырех лет провел в зоне боевых действий, имею ряд государственных наград. И поэтому как гражданин и патриот своей страны я понял, что надо как-то помочь родине и государству, – рассказал офицер.

Ветеран-морпех считает, что формирование подразделения из земляков-военнослужащих гораздо эффективнее, нежели из добровольцев из разных уголков страны.

– Сами понимаете, люди на фронт приезжают разные, никто друг друга не знает, никакой слаженности и сплоченности. Я вспомнил нашу историю. В годы Великой Отечественной войны была создана 112-я башкирская гвардейская кавалерийская дивизия. И из-за принципа землячества именно в этой дивизии было наибольшее число военнослужащих, удостоенных звания Героев Советского Союза, – отметил Камалетдинов.

«ИДЕЯ В МОСКВЕ ОДОБРЕНА»

По словам офицера, идеей создания батальона добровольцев уже заинтересовались региональные власти. Ветерана спецназа отметил, что глава Башкирии Радий Хабиров даже изъявил желание с ним встретиться.

– Глава республики вот уже третий день находится в Москве. Но мне сказали, что он уже хочет со мной встретиться. Он изъявил желание меня увидеть, и я понимаю, по какому поводу, – поделился Алик Камалетдинов.

Идею создания в Башкирии батальона добровольцев, как утверждает военный, одобрили и российские власти.

– Информация об идее создания батальон ушла в Министерство обороны. Сразу скажу – ее в Москве одобрили. Сейчас дело времени, ждем соответствующих директив, – рассказал офицер.

Численность батальона составит приблизительно 380-450 человек Фото: Александр КОЦ

«ЗА ДВА ДНЯ – 800 ОБРАЩЕНИЙ»

Формироваться подразделение, как предполагает ветеран вооруженных сил, будет в течение нескольких недель. Батальон скорее всего будет мотострелковым, его численность составит приблизительно 380-450 человек.

Подать заявление на вступление в добровольческий батальон можно в районном военном комиссариате. За два рабочих дня, как утверждает Камалетдинов, в республиканские военкомы с подобными пожеланиями поступило уже 800 обращений. Тем не менее, отбор в подразделение будет тщательным.

При приеме в батальон предпочтение отдается тем, кто проходил военную службу, имеет опыт участия в боевых действиях, обладает водительской категорией и спортивными разрядами. Ветеран также отдельно подчеркнул, что в подразделение закрыт вход тем, у кого есть судимость, даже погашенная.

300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ

При формировании батальона также учитывается и финансовая сторона вопроса. На довольствие добровольцам из Башкирии будут выделены средства как из федерального, так и из регионального бюджетов.

– Допустим, рядовой будет получать в среднем 220 тысяч рублей от Министерства обороны, две тысячи рублей в сутки из бюджета республики, а также восемь тысяч ежесуточно за участие в боевых столкновениях. Поэтому ребята будут получать более 300 тысяч, – отметил военный.