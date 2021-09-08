Власти рассказали, в каких городах Башкирии появятся новые рестораны «Макдоналдс»

Всего в Башкирии появится семь новых ресторанов Фото: Иван МАКЕЕВ

На днях в правительстве Башкирии заявили, что совсем скоро кабмин подпишет соглашение с «Макдоналдс». Знаменитая сеть планирует построить в регионе семь новых ресторанов быстрого питания. Общий объем инвестиций оценивается в 650 млн рублей, а реализовать проект планируют в ближайшие пять-семь лет. Ожидается, что в общепитах появится порядка 600 новых рабочих мест.

Как рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе правительства Башкирии, на данном этапе реализации проекта компания «Макдоналдс» планирует открыть свои рестораны в Стерлитамаке и Салавате. Остальные подробности проекта появятся чуть позднее.

Напомним, власти Башкирии и «Макдоналдс» планируют подписать инвестиционное соглашение на форуме «Зауралье-2021», который пройдет в Сибае 10 и 11 сентября. В рамках развлекательной программы форума в столице башкирского Зауралья выступит певица Валерия.