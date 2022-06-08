В Уфе зарегистрировали шесть случаев подтопления из-за сильных дождей

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В Уфе за последние сутки зарегистрировали пять случаев подтопления, вызванных сильными дождями. Об этом 8 июня сообщило Управление гражданской защиты.

– На контроле находится 6 случаев: 4 - в Ленинском районе, по 1 - в Демском и Калининском районах, – передали в аварийном ведомстве. – В Ленинском районе на местах подтопления организована работа по откачке дождевых вод. Всего откачано свыше 600 кубометров воды.

Как уточнил глава Ленинского района, дождевыми водами были подтоплены проезжие части по улицам Нехаева, Выгонной, Благоварской и Гази Загитова.

Напомним, только за первую неделю июня в Башкирии выпало от одной до двух месячных норм осадков. По данным синоптиков, причиной этого стал южный циклон с Каспийского моря. Аномальные дожди продолжаются с прошлой недели. Башгидромет предупредил о риске резкого подъема рек.