Дом Тихониных XIX века постройки в Уфе выставили на торги за один рубль

фото: Башкультнаследие

Мэрия Уфы выставила на торги объект культурного наследия «Дом Тихониных». Начальная цена составляет всего один рубль. Аукцион состоится в начале июля. Информация об этом появилась на сайте «Российского аукционного дома».

Как следует из пояснительной записки, историческое здание находится в аварийном состоянии – 28 апреля 2020 года там частично обрушились несущие стены, а в 2021-м и вовсе случился пожар. В доме сохранилась лишь небольшая часть главного южного фасада, а также северные и восточные стены.

– Внутренняя часть здания завалена обвалившимися конструкциями стен, перекрытий и кровли. Оставшиеся фрагменты стен имеют значительные деформации, перекосы, трещины, стены значительно отклонены по вертикали и горизонтали. Главный фасад здания, выходящий на южную сторону, почти полностью утрачен. Консервационные работы не проводились, – следует из описания объекта.

Будущему собственнику нужно будет провести реставрацию здания к концу 2023 года, приспособить его к современному использованию, а также арендовать землю под ним.

Дом Тихониных – это двухэтажное кирпичное здание площадью 106,9 квадратных метра. Оно расположено на улице Коммунистической, 13. Согласно данным Башкультнаследия, его построили в 1880-х годах. Под государственную охрану объект культурного наследия был взят в сентябре 2018 года.

Напомним, на днях на еще одном аукционе с теми же условиями с молотка ушла обгоревшая усадьба Бухартовских. Ее удалось продать за 5,7 млн рублей.