2020-04-29T09:45:38+03:00
Общество

Чиновники рассказали о дальнейшей судьбе обрушившегося в Уфе Дома Тихониных

Решать, что будет дальше с уникальным строением будет Башкультнаследие
Антон СМИРНИЦКИЙ
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Фото: администрация Ленинского района УфыФото: администрация Ленинского района Уфы
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Вчера в Ленинском районе Уфы обрушилась старинная усадьба – Дом Тихониных, построенная еще в конце 19 века. Как рассказали в районной администрации, обрушились кровля и две несущие стены. Отметим, что расселенный дом входит в перечень объектов культурного наследия.

Из-за обрушения здания по инициативе главы района Олега Котова в администрации прошло экстренное совещание, где были приняты несколько важных решений. Во-первых, в целях безопасности граждан по периметру полуразрушенного здания будет выставлено металлическое ограждение с сигнальной лентой и табличкой о запрете прохода. Во-вторых, Управлению земельно-имущественных отношений и Башкультнаследию поручено решить, что дальше делать с архитектурным памятником, чтобы он не исчез полностью с лица земли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Чиновники рассказали о дальнейшей судьбе обрушившегося в Уфе Дома Тихониных
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