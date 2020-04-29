Чиновники рассказали о дальнейшей судьбе обрушившегося в Уфе Дома Тихониных

29 Апр 2020 2020-04-29T09:45:38+03:00

Решать, что будет дальше с уникальным строением будет Башкультнаследие

Изменить размер текста: A A

Вчера в Ленинском районе Уфы обрушилась старинная усадьба – Дом Тихониных, построенная еще в конце 19 века. Как рассказали в районной администрации, обрушились кровля и две несущие стены. Отметим, что расселенный дом входит в перечень объектов культурного наследия.

Из-за обрушения здания по инициативе главы района Олега Котова в администрации прошло экстренное совещание, где были приняты несколько важных решений. Во-первых, в целях безопасности граждан по периметру полуразрушенного здания будет выставлено металлическое ограждение с сигнальной лентой и табличкой о запрете прохода. Во-вторых, Управлению земельно-имущественных отношений и Башкультнаследию поручено решить, что дальше делать с архитектурным памятником, чтобы он не исчез полностью с лица земли.

ИСТОЧНИК KP.RU