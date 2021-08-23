В Уфе загорелся объект культурного наследия «Дом Тихониных»

фото: Эльза Маулимшина // vk.com

Сегодня днем, 23 августа, в Уфе загорелся «Дом Тихониных». Здание располагается на улице Коммунистической, 13 и является объектом культурного наследия регионального значения. О возгорании сообщила общественница Эльза Маулимшина.

– Возможно, кто-то из жильцов соседнего дома выкинул окурок, – написала она в соцсетях.

Информацию о пожаре в «Доме Тихониных» «КП-Уфа» подтвердило МЧС. В ведомстве рассказали, что в здании загорелась кровля на площади в 10 квадратных метров.

«Дом Тихониных» находится в заброшенном состоянии. О его реставрации говорят с 2018 года. В апреле 2020 года у здания обрушились кровля и две несущие стены. В апреле 2021 года управление земельных и имущественных отношений мэрии отобрало разработчика научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия. Экспертно-проектное бюро «Архтамга» согласилось выполнить госконтракт за 946,94 тыс. руб.