Обгоревшую усадьбу Бухартовских в Уфе продали за 5,7 млн рублей

фото: Башкультнаследие

В Уфе по итогам аукциона усадьбу Бухартовских продали за 5,7 млн рублей при начальной цене в один рубль. Покупателем объекта культурного наследия компания «Стром». Конкурс прошел 2 июня. Соответствующая информация появилась на сайте «Российского аукционного дома».

Новый собственник по условиям соглашения обязуется взять в аренду два участка под усадьбой, а также отреставрировать ее до конца 2023 года и приспособить к современному использованию.

Напомним, усадьба Бухартовских находится на улице Аксакова, 48. В ее состав входят двух- и трехэтажное здание – главный дом и флигель. Их общая площадь составляет порядка 1,19 тыс. квадратных метров. Объект культурного наследия был построен в начале XX века. В 1902-1904 года он принадлежал семейству дворян Бухартовских. Собственником памятника истории и архитектуры до последнего времени была мэрия Уфы.

В 2020 году усадьбу Бухартовских подожгли. Сейчас ее состояние считается аварийным. Ранее о необходимости восстановить объект культурного наследия говорил глава Башкирии Радий Хабиров. На торги здания были выставлены в конце апреля.