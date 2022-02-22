В Уфе умерла знаменитая баба Тоня, которая питалась одуванчиками из-за голода

В гостях у бабы Тони побывала и "КП-Уфа". Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе сегодня, 22 февраля, на 86-ом году жизни не стало знаменитой бабы Тони из Максимовки, которая прославилась тем, что ела одуванчики от голода возле своего дома.

Печальную новость сообщили волонтеры в аккаунте в Инстаграм, который был создан, чтобы помочь бабуле.

- Сегодня баба Тоня умерла в больнице. Инфаркт, - написали добровольцы, которые все это время помогали ей и ухаживали за ней.

Напомним, что Антонина Кочкина прославилась в июле 2019 года. Она села на травку у своего дома в Максимовке, рвала ее и ела. Прохожим она объяснила этот поступок тем, что очень голодна, что живет одна в разваливающемся доме с сыном-инвалидом. Уфимка, побеседовавшая с ней, выложила фото пенсионерки, которое взорвало соцсети. В тот же день неравнодушные объединились в группу волонтеров и стали помогать бабушке – привезли продукты, вычистили дом, а позже сделали в нем ремонт. Почти 3 года ребята помогали бабушке и ухаживали за ней.

В гостях у бабы Тони побывала и "КП-Уфа". Через каждое предложение в беседе бабушка вставляла «Дай Бог вам здоровья» и горько начинала плакать.