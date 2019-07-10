Сотни людей пришли на помощь голодающей бабушке из Уфы, ставшей в один миг звездой интернета

В Уфе не осталось ни одного человека, который бы не услышал про историю бабы Тони из Максимовки. Это та самая голодающая пенсионерка, живущая под Уфой с сыном-инвалидом по слуху. О ее тяжелом положении рассказала неравнодушная уфимка в Инстаграме. 83-летнюю женщину заметили прохожие 9 июля - она вышла из своего покосившегося старого дома и села прямо на землю.

- Я очень сильно хочу кушать, - со слезами на глазах промолвила бабушка девушке, которая тут же сообщила о случившемся в соцсетях.

Как оказалось, у пенсионерки совсем нет денег. Она каждый день сидит на улице и с голода ест одуванчики. Женщина не может себе позволить даже элементарных продуктов. По ее словам, внучка забирает у нее пенсию и не оставляет денег даже на хлеб.

ПОДХВАТИЛИ МГНОВЕННО

Печальной историей прониклись неравнодушные жители города – кто-то помогал информационно, делая репосты, кто-то организовал сбор средств, а кто-то прямиком выехал «на разведку».

Приехавшие на место волонтеры были в полном шоке: старый покосившийся дом, грязный двор, а внутри помещения все еще намного хуже. Прогнившие от старости полы, разбитые окна, посреди зала сидит сын инвалид, а гостей бабушка встречала в разбитой веранде.

На кухоньке три на четыре стоит стол, электроплита и небольшой холодильник, который очень давно не пополнялся едой. Есть и газовая плита на четыре комфорки, только вот газа в доме нет – отключили за долг в 30 тысяч рублей.

Весь день дом бабы Тони встречал гостей – большими мешками и пакетами привозили продукты, одежду, домашнюю утварь. Наверно, он никогда не видел столько людей.

Волонтеры собрали деньги на новый холодильник и на долг по коммунальным услугам. Через два часа после приезда добровольцев к бабе Тоне приехали и газовики с договором на подключение газа. Также прибыли ребята, которые починили электрику в бане и доме.

Внучку Анастасию, которая, якобы, забирает пенсию, волонтеры застали в тот день дома вместе с ее гражданским мужем.

Дом женщины находится в полуразрушенном состоянии

ОТКЛИКНУЛАСЬ И АДМИНИСТРАЦИЯ

На историю откликнулись и сотрудники администрации. Представители Калининского района наведались к Антонине Кочкиной, чтобы проверить информацию.

Только вот, по их мнению, пенсию баба Тоня получает ежемесячно, это подтвердила почтальон, с которыми также провели беседу сотрудники опеки и попечительства района. Они отметили, что за бабушкой ухаживает внучка, проживающая отдельно. Женщина каждую неделю убирается в доме и привозит бабушке продукты. Только вот судя по фотографиям и видеозаписям, которые выложены в социальные сети, родственника уже давно не посещает бабушку. Вероятно, приходит только в день пенсии.

- Сотрудники отдела опеки взяли семью на контроль и пригласили Анастасию на прием для оказания семье необходимой социально-психологической помощи. За данной семьей будет закреплен социальный работник. Ситуация взята на контроль, - сообщили в администрации района.

Уфимцам понравилась идея помогать одиноким старикам, в социальной сети неожиданно получился флешмоб – люди стали делиться адресами, где проживают немощные пенсионеры, и выезжать к ним на помощь.