«Я очень сильно хочу кушать»: под Уфой умирает от голода 84-летняя бабушка

СЕГОДНЯ 08:48 2019-07-09T09:21:48+03:00

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Жители Уфы просят помочь 84-летней бабушке, которая голодает в поселке Максимовка. Бедная женщина живет вместе с сыном-инвалидом. На пенсионерку обратила внимание уфимка, когда та вышла из своего покосившегося старого дома и села прямо на землю. Девушка заметила, что бабушка плачет, и спросила, в чем дело.

– Я очень сильно хочу кушать, – сквозь слезы отозвалась пенсионерка.

Как оказалось, у пожилой женщины совсем нет денег. Она сидит на улице и буквально ест одуванчики с голода. Она не может себе позволить даже элементарных вещей.

– Непутевая внучка не всегда приносит пенсию, денег нет даже на хлеб, – рассказала неравнодушная девушка в соцсети.

Уфимцы призывают не проходить мимо бедствующей бабушки и помочь ей, хотя бы привезти еду, одежду. Пенсионерка проживает в поселке Максимовка по адресу Мезенская, 64.

ИСТОЧНИК KP.RU