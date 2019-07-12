2019-07-12T19:48:18+03:00
Общество

«Обработали дом, поставим зубы»: в Уфе волонтеры выхаживают 83-летнюю бабу Тоню из Максимовки

Добровольцы пытаются закончить свои добрые дела к ее дню рождения, 18 июля
Эльвина АПАРИНА
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Баба Тоня из Максимовки рада всем гостямБаба Тоня из Максимовки рада всем гостямФото: Рустем АХУНОВ
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Небольшая узенькая улица Мезенская в Максимовке каждый день встречает и провожает десятки дорогих иномарок и советских автомобилей. Ведь именно здесь живет 83-летняя Антонина Кочкина, которая прославилась на весь Интернет. Напомним, что ее история прогремела на весь город 9 июля. О ее тяжелом положении рассказала неравнодушная уфимка в Инстаграме. Пожилую женщину заметили прохожие - она вышла из своего покосившегося старого дома и села прямо на землю, плакала и просила есть. В тот же день ее разваленный домишко встретил сотни гостей – привезли десятки пакетов с едой. Мы решили съездить к бабе Тоне и своими глазами посмотреть, чем там занимаются волонтеры, и познакомиться с известной теперь бабушкой.

Сейчас добровольцам нужна помощь людей, занимающихся ремонтом и строительством Фото: Рустем АХУНОВ

Сейчас добровольцам нужна помощь людей, занимающихся ремонтом и строительствомФото: Рустем АХУНОВ

БАБА ТОНЯ – БОЖИЙ ОДУВАНЧИК

Что творит Интернет – теперь на старости лет у бабы Тони появился свой аккаунт в «Инстаграме». А подписан он «Баба Тоня – божий одуванчик». Ведут его, конечно, волонтеры, а именно: отчитываются о покупках, показывают в «сториз», как в ее доме ведется ремонт, а время от времени даже видеоролики выкладывают, как баба Тоня поет «Катюшу» или «Смуглянку».

С бабушкой живет ее глухонемой сын Фото: Рустем АХУНОВ

С бабушкой живет ее глухонемой сынФото: Рустем АХУНОВ

По приезду бабу Тоню мы застали не сразу – пенсионерку увезли добрые люди на осмотр к стоматологу. Нашлась стоматология, которая согласилась поставить бабушке новые зубы абсолютно бесплатно.

Во дворе нас встретил сын бабы Тони, волонтеры и добрая собака на привязи. Доброволец Руслан, который сам является инвалидом первой группы, приехал сюда еще рано утром из Демы – проводил бабушку в стоматологию, а потом занялся уборкой.

Уже скоро в доме появится газ, который отключили за неуплату Фото: Рустем АХУНОВ

Уже скоро в доме появится газ, который отключили за неуплатуФото: Рустем АХУНОВ

- Вот комната бабушки, отсюда мы все вытащили, выбросили все старое, грязное. Вчера приезжала клининговая компания, они абсолютно бесплатно вычистили дом и потравили мышей, - говорит Руслан.

Холодильник бабушки и ее сына полон продуктов - еду им возить не нужно Фото: Рустем АХУНОВ

Холодильник бабушки и ее сына полон продуктов - еду им возить не нужноФото: Рустем АХУНОВ

А на кухне стоит высоченный холодильник, набитый продуктами: здесь и пельмени, и курица, и овощи, и молочные продукты. В предбаннике стоит целая железная бочка, набитая крупами и макаронами. Еды было так много, что часть волонтеры отвезли в детский дом.

Взамен старой в дом к бабе Тоне завезли новую мебель Фото: Рустем АХУНОВ

Взамен старой в дом к бабе Тоне завезли новую мебельФото: Рустем АХУНОВ

РЕМОНТ ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

В старом доме бабы Тони полным ходом идет и ремонт. С этой стены уже сняты обои, на выходных здесь будут красоваться новые. Добрые люди поменяют гнилые от сырости полы, покрасят батареи, которые никто не трогал уже несколько десятков лет.

Добрые люди координируют помогают бабушке по всем - от ремонта до приготовления еды Фото: Рустем АХУНОВ

Добрые люди координируют помогают бабушке по всем - от ремонта до приготовления едыФото: Рустем АХУНОВ

Даже Шарику будку из досок обещали соорудить. Рядом с волонтерами, стараясь помочь, теряется и сын бабы Тони Андрей.

Покой старушки охраняет вот такой забавный пес Фото: Рустем АХУНОВ

Покой старушки охраняет вот такой забавный песФото: Рустем АХУНОВ

Резко во двор забежал высокий худенький парень, он только вчера узнал об истории бабы Тони и привез финансовую помощь. В руки волонтеры денег не берут – вместе с ним они сходили в магазин и купили утеплитель.

Волонтеры обязательно сохраняют все чеки с покупок Фото: Рустем АХУНОВ

Волонтеры обязательно сохраняют все чеки с покупокФото: Рустем АХУНОВ

- Сейчас нам нужна только физическая помощь, либо помощь в покупке стройматериалов. 18-го июля у бабушки день рождения, хотелось бы закончить к этому дню всю работу. Нам нужны ОСБ листы, чтобы обшить стены, застелить пол, для заборов – профнастил. Может, у кого-то лежат без дела мухоловка, подушка, комплекты белья, два ковра, полка на стену, стол и стулья на кухню, - говорит Руслан. – Это все нам нужно.

Добрые люди координируют работу по ремонту дома и помощи бабушки

Добрые люди координируют работу по ремонту дома и помощи бабушки

«ДАЙ БОГ ВАМ ЗДОРОВЬЯ»

Через некоторое время домой привозят бабу Тоню. Пожилая женщина всех обнимает, за несколько дней они стали ей очень родными. Горячий суп/рагу, который привезла ей соседка, бабушке пока нельзя – она ведь только с кресла стоматолога.

Для гостей баба Тоня всегда рада спеть песню Фото: Рустем АХУНОВ

Для гостей баба Тоня всегда рада спеть песнюФото: Рустем АХУНОВ

Переодевшись в своей комнате, она выходит на улицу, садится на скамейку и запевает свои любимые песни, параллельно рассказывая о своей молодости. Через каждое предложение бабушка вставляет «Дай Бог вам здоровья» и горько начинает плакать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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