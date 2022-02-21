Хабиров раскритиковал 32 чиновников за провальную работу по переводу машин на природный газ

Хабиров возмутился работой 32 глав районов Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал глав 32 муниципалитетов республики за провальную работу по переводу машин на природный газ. Проблемой для районов, по словам министра транспорта республики Александра Булушева, стало отсутствие газозаправок или их отдаленность.

– Работу глав муниципалитетов я по этой части я оцениваю на неудовлетворительно. При этом я главам что хочу сказать: я же не школьный учитель вам постоянно вам ставить оценки – плюс-минус, и так далее. В школе хоть на второй срок оставляют, а я вас на второй срок, что ли, должен рекомендовать? Я серьезно прошу эти вопросы делать. – отчитал чиновников Хабиров на оперативном совещании в местном правительстве 21 февраля.

Ранее глава Башкирии уже ставил оценки чиновникам. Чаще всего, неудовлетворительные. Так, еще осенью 2019 года он «влепил» двойки специалистам министерства ЖКХ республики – за подготовку к отопительному сезону. А после введенного на фоне коронавируса школьного дистанта Хабиров запретил учителям ставить детям «двойки». Спустя неделю он снял свой запрет.