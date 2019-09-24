«Все получили двойки»: Хабиров оценил старт отопительного сезона в Башкирии

СЕГОДНЯ 08:53 2019-09-24T08:53:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 23 сентября, буквально через час после того как все муниципалитеты Башкирии должны были обеспечить теплом жителей республики, Радий Хабиров организовал селекторное совещание. В нем приняли участие члены правительства, руководители министерств, представители ресурсоснабжающих организаций и главы районов.

И.о. министра ЖКХ республики Борис Беляев доложил, что к вечеру из 18 тысяч многоквартирных домов в республике к отоплению было подключено 15,6 тысячи (или 89%). В оставшиеся 2,4 тысячи домов тепло подадут в ближайшие дни. Более положительная картина наблюдается в учреждениях социальной сферы, где из 4 347 объектов к отоплению удалось подключить 4 035 (или 92,8%). Без тепла остались 10 медучреждений и 122 – учебных. По словам Беляева, вопрос по ним будет решен в течение двух суток.

– Мне любопытно было посмотреть, насколько оперативно вы готовы действовать в экстренной ситуации. Экзамен вы сегодня не сдали, все получили двойки. Потому что не подключили к отоплению довольно большой процент объектов. Это происходит потому, что не до конца проживаете эту историю, – вынес вердикт глава Башкирии Радий Хабиров.

Руководитель региона поручил в течение суток разобраться с оставшимися без тепла домами и учреждениями и организовать дежурство коммунальных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU