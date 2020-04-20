2020-04-20T12:10:55+03:00
Общество

Радий Хабиров разрешил ставить двойки школьникам

Ранее, на старте дистанционного обучения, он призвал учителей быть не слишком строгими
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Школьники напряглись - теперь есть вероятность схлопотать двойкуШкольники напряглись - теперь есть вероятность схлопотать двойку
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Глава Башкирии Радий Хабиров разрешил ставить школьникам двойки. Напомним, ранее он просил не строго оценивать учеников из-за того, что система дистанционного образования в республике не была достаточно корректной. О том, что изменилось на третью неделю удаленной учебы, рассказал министр образования Башкирии Айбулат Хажин.

«Мы отработали показатели охвата онлайн-обучения наших школьников. На 17 апреля у нас проведено 47,7 тысячи уроков и охват составил более 380 тысяч детей (более 80% от общего числа учащихся. Только 14 уроков дали сбой, из них три не были проведены из-за отключения электроэнергии. У нас увеличилось количество детей, охваченных дополнительным образованием. 91 тысяча детей у нас подключаются к системе допобразования», – рассказал министр на оперативном совещании в правительстве РБ.

Хажин добавил, что от родителей поступали предложения о сокращении домашних заданий. Минобр их принял и проработал механизм снижения нагрузки на детей. Комментируя доклад министра, глава Башкирии заявил, что «сейчас появилась уникальная возможность» привлечь провайдеров к работе с теми населенными пунктами, где есть проблемы с интернет-связью. Кроме того, Радий Хабиров отметил, что сейчас школьникам можно начинать ставить двойки – «только не надо возмещать за предыдущие две недели».

ИСТОЧНИК KP.RU

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