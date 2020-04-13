2020-04-13T13:52:35+03:00
Общество

Радий Хабиров запретил учителям ставить «двойки» и оценил первую неделю дистанционного обучения на «троечку»

Он поручил профильным министерствам наладить работу образовательных сервисов
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Глава Башкирии Радий Хабиров оценил первую неделю работы дистанционного обучения в Башкирии «на троечку». Столь низкий балл связан с тем, что некоторые образовательные сервисы стали виснуть и не выдерживать наплыва посетителей.

«Я совершенно точно знаю, что первая неделя была – ну, скажем – на двоечку. Я запретил вам двойки ставить, поэтому и себе запрещаю – не будем двойку ставить. На троечку, давайте скажем. Эту неделю, я полагаю, детей тоже мучить не надо. Я не вмешиваюсь в процесс, но мне кажется, беды большой не будет, если мы двойки пока ставить не будем», – прокомментировал глава Башкирии доклад министра образования региона Айбулата Хажина.

Хабиров поручил Минобру и Минцифре наладить с сегодняшнего дня «нормальное обучение» и призвал научить пользоваться дистанционными системами пожилых педагогов. Да и сами сервисы, считает руководитель республики, надо сделать удобными, чтобы «они там на бок не ложились».

ИСТОЧНИК KP.RU

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