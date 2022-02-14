Мэр Уфы разрешил разработать «Дому искусств» проект планировки квартала в центре города

макет "Парка искусств" / Валериан Гагин // facebook.com

Мэр Уфы Сергей Греков разрешил компании «Дом искусств», руководителем которой является депутат Горсовета Валериан Гагин, разработать проект планировки квартала в центре города. Речь идет об участке, ограниченном улицами Крупской, Кирова, Ленина и Достоевского. Его площадь составляет 7,9 гектара. Постановление сити-менеджера 11 февраля было опубликовано на сайте администрации.

Согласно требованию к подготовке проекта, в нем должно быть предусмотрено «максимальное сохранение зеленых насаждений» и определены объемы сноса строений и сооружений. Любопытно, что контроль за исполнением постановления Греков возложил на своего первого зама Марата Гайфуллина, который в тот же день, 11 февраля, ушел со своей должности.

Напомним, в начале 2021 года Валериан Гагин заявил о планах построить на углу Кирова и Крупской «Парк искусств» – «креативный кластера на площади в 10 тыс. кв. м.». Депутат тогда отметил, что при возведении арт-пространства «ни одно дерево не пострадает». Некоторые жители выразили недовольство по поводу создания «Парка искусств» на выбранном участке. Ранее Гагин также пытался продвинуть строительство своего проекта в калининском парке, однако эту идею в 2019 году забраковал тогда еще врио главы Башкирии Радий Хабиров.