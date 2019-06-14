2019-06-14T10:58:26+03:00
Общество

Радий Хабиров отверг проект Парка искусств в Уфе

Врио главы Башкирии посчитал его «чересчур насыщенным».
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Радий Хабиров отказался принимать инвест-проект Парка искусств в Уфе. Он поручил переработать задумку. Проект по созданию креативного кластера обсудили в Правительстве республики на «Инвестиционном часе».

Предварительно Парк искусств был поддержан еще в 2014 году столичной администрацией, которая даже выделила часть территории калининского парка на 56 гектаров. Согласно проекту, планировалось создать творческие и спортивные пространства, а также построить коммерческую недвижимость. В перспективе проект должен быть стать самым посещаемым местом в Уфе. Для реализации амбициозной идеи планируется потратить 5 млрд. рублей. 30% из этой суммы – собственные средства. В инфраструктуру готовы вложиться 26 инвесторов.

Врио главы Башкирии выразил скепсис по поводу проекта. Он заявил, что не согласен с предполагаемой вырубкой леса в парке и чрезмерно большой территорией. Помимо этого, Радий Хабиров сомневается в экономической целесообразности парка:

– 3 млрд рублей вы вложите в парк. Как вы их отобьете, вы не знаете, и вы просите 60 га земли в центре города. Это говорит о несерьезном подходе. В таком виде я не принимаю ваш проект, подытожил Хабиров.

Автор: Владислав Казанцев

ИСТОЧНИК KP.RU

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