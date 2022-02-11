Появилась информация об отставке замглавы мэрии Уфы Марата Гайфуллина

Сегодня, 11 февраля, появилась информация об отставке заместителя главы администрации 41-летнего Марата Гайфуллина. Об этом сообщили в телеграм-канале «Подслушано в Башкирии».

Согласно переданным данным, замглавы ушел с поста по собственному желанию. Отмечается, что решение связано с возвратом к работе в реальном секторе экономики.

Гайфуллин родился в Уфе, окончил Уфимский государственный авиационный технический университет. Чиновник начинал свою карьеру с должности менеджера по персоналу, после стал директором ООО «Телекомпания Урал». До начала работы в качестве первого заместителя главы Уфы в мае 2021 года, трудился генеральным директором ООО «Управляющая компания «ТАУ НефтеХим».