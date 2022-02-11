Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 февраля 2022 16:23

Появилась информация об отставке замглавы мэрии Уфы Марата Гайфуллина

40-летний чиновник трудился в этой должности с мая 2021 года
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

Сегодня, 11 февраля, появилась информация об отставке заместителя главы администрации 41-летнего Марата Гайфуллина. Об этом сообщили в телеграм-канале «Подслушано в Башкирии».

Согласно переданным данным, замглавы ушел с поста по собственному желанию. Отмечается, что решение связано с возвратом к работе в реальном секторе экономики.

Гайфуллин родился в Уфе, окончил Уфимский государственный авиационный технический университет. Чиновник начинал свою карьеру с должности менеджера по персоналу, после стал директором ООО «Телекомпания Урал». До начала работы в качестве первого заместителя главы Уфы в мае 2021 года, трудился генеральным директором ООО «Управляющая компания «ТАУ НефтеХим».