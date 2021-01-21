В Уфе могут создать «Парк искусств» площадью 10 тысяч квадратных метров

макет "Парка искусств" / Валериан Гагин // facebook.com

В Уфе на углу улиц Кирова и Крупской, рядом с площадью двух фонтанов, может появиться «Парк искусств». Проект обсудили на градостроительном совете. Об этом 21 января в своем фейсбуке рассказал общественник и член республиканского совета по правам человека Валериан Гагин.

– Построим новое пространство к 2024 году [к 450-летию города]. Это будет креативный кластер на площади 10000 кв.м. – в четыре раза больше нашего сегодняшнего Центр современного искусства Облака. Мы разместим там ещё больше цифрового искусства. Галереи будут с окнами. Будет в четыре раза больше развивающих студий и арт-развлечений. Нам очень нравится соседство: Молодежный театр, Концертный зал Башкортостан, Гостиница, Мьюзик-холл, Академия наук, – написал Гагин.

По словам общественника, при постройке арт-пространства «ни одно дерево не пострадает». Зимой живые ели на этой территории будут наряжать.

Тем временем некоторые жители центра Уфы уже высказали недовольство амбициозным проектом. Горожан беспокоит, что «Парк искусств» планируют разместить на том месте, где они часто гуляют с детьми. Валериан Гагин пообещал, что организует общественные слушания.