На участке трассы Уфа-Оренбург в Башкирии возобновлено движение автобусов и грузовиков

Трасса Уфа-Оренбург открыта для всех видов транспорта Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» сняло ограничение на проезд грузовиков, автобусов и такси по трассе Уфа-Оренбург в Башкирии. Запрет на движение отдельных видов транспорта на участке автодороги протяженностью 85 километров действовал с 13:30 14 января. Это связано с обильными снегопадами, обрушившимися на Башкирию.

– С 16:10 […] снято ранее введённое временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на участке с 27-го по 112-й км федеральной автодороги Р-240 Уфа-Оренбург. Движение осуществляется в штатном режиме, – передали в «Приуралье»

Ограничение на въезд в Уфу для большегрузного транспорта продолжает действовать.

Ранее «КП-Уфа» писала, что сильный снегопад в Башкирии стал причиной для крупных заторов – в них попали более 40 машин.